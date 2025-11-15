Конгресс США допустил возможность конфискации 50% активов России Трампом

В управлении отметили наличие значительной неопределённости относительно того, пойдёт ли хозяин Белого дома на такой шаг.
«Как предполагает бюджетное управление конгресса, имеется вероятность 50%, что федеральное правительство сделает это. Таким образом, управление, исходя из вероятностных оценок, предполагает, что в период с 2026 по 2028 год будет конфисковано 2,5 миллиарда долларов из российских суверенных активов», — заявили в управлении.
Ранее министр экономики и финансов Греции Кириакос Пиерракакис заявил об отсутствии у Евросоюза альтернативного плана на случай блокировки Бельгией использования замороженных российских активов для финансирования Украины. По его словам, сейчас обсуждается другой вариант, но он ещё не до конца проработан и требует юридической экспертизы. Бельгия опасается последствий такого решения и требует юридических гарантий.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.