Конгресс США допустил возможность конфискации 50% активов России Трампом

Ранее министр экономики и финансов Греции Кириакос Пиерракакис заявил об отсутствии у Евросоюза альтернативного плана на случай блокировки Бельгией использования замороженных российских активов для финансирования Украины. По его словам, сейчас обсуждается другой вариант, но он ещё не до конца проработан и требует юридической экспертизы. Бельгия опасается последствий такого решения и требует юридических гарантий.