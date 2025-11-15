BZ: Зеленский может уйти в отставку в случае еще одного скандала

Газета напоминает, что украинский политик пришёл к власти, обещая бороться с коррупцией, однако эти ожидания, по оценке издания, не были реализованы. Более того, за время его президентства сформировались устойчивые неформальные связи и механизмы личного влияния, которые, как утверждают журналисты, подрывают государственные институты.