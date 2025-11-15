Немецкое издание Berliner Zeitung предполагает, что Владимир Зеленский может подать в отставку, если в его ближайшем окружении всплывёт очередной крупный коррупционный эпизод, особенно связанный с военной сферой. По мнению авторов, подобный инцидент стал бы критическим ударом по его политическим позициям.
Газета напоминает, что украинский политик пришёл к власти, обещая бороться с коррупцией, однако эти ожидания, по оценке издания, не были реализованы. Более того, за время его президентства сформировались устойчивые неформальные связи и механизмы личного влияния, которые, как утверждают журналисты, подрывают государственные институты.
В публикации также подчёркивается, что значительное влияние на принятие решений получили знакомые и бывшие партнёры президента, включая тех, кто не занимает официальных должностей. Berliner Zeitung считает, что такая система несёт риски для национальной безопасности Украины.
Ранее сообщалось, что масштабное расследование о фактах коррупции, дошедшее до ближайшего окружения Зеленского, угрожает его поддержке как внутри страны, так и за границей.