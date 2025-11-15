Генконсул Израиля нашел два способа проверить еврейское происхождение Чебурашки

Напомним, мысль о том, что Чебурашка — еврей, высказал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Однако другие депутаты с этим не согласились, заявляя, что цитрусовые в СССР поставляли не только из Марокко, но и из Испании. Макаров же настаивал: мандарины были марокканскими, а апельсины из Испании в те годы не привозили.