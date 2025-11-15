Генконсул Израиля нашел два способа проверить еврейское происхождение Чебурашки

Генеральный консул Израиля в Санкт-Петербурге Ран Гидор рассказал, как можно проверить еврейское происхождение героя произведений Эдуарда Успенского — Чебурашки. Об этом пишет «КП-Санкт-Петербург».
В интервью РБК он с юмором заметил, что «единственный способ удостовериться — проверить наличие обрезания и убедиться, что он не ест свинину». При этом Гидор отметил, что его слова можно воспринимать как шутку или как серьёзное замечание.
Напомним, мысль о том, что Чебурашка — еврей, высказал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Однако другие депутаты с этим не согласились, заявляя, что цитрусовые в СССР поставляли не только из Марокко, но и из Испании. Макаров же настаивал: мандарины были марокканскими, а апельсины из Испании в те годы не привозили.
Позднее Элеонора Филина, бывшая супруга писателя, назвала утверждения депутатов Госдумы о еврейском происхождении Чебурашки «абсурдом». Она добавила, что никогда не обсуждала с Успенским вопрос о происхождении персонажа, потому что «этот вопрос даже не возникал».