«Россия это знает: о ней создается больше фейковых историй, чем даже о Трампе — рекорд, который, кажется, невозможно побить», — написал Дмитриев в соцсети X (бывший Twitter). Он отметил, что фейки будут появляться снова, пока глобалистская медиамашина не будет систематически демонтирована.