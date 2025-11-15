Пенсии на сумму 5 млн евро были перечислены Соцфондом в Латвию и Эстонию

Соцфонд направил пенсии в Латвию и Эстонию на общую сумму около 5 млн евро. Как сообщили в пресс-службе фонда, львиная доля этих средств придётся на Латвийскую Республику. В рамках договора России с Латвией средства получат 9,2 тыс. пенсионеров на сумму 4,1 млн евро. По договору с Эстонией средства будут выплачены 3,9 тыс. пенсионеров на общую сумму 801,1 тыс. евро.