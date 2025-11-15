США впервые за три года выступили против антироссийской поправки в ООН

Напомним, этот документ выносится на рассмотрение каждый год в декабре, и традиционно его проект готовится Российской Федерацией. В нем государствам рекомендуется принимать конкретные, в том числе законодательные, меры, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности. Предлагается осуждать любую пропаганду нацизма, неонацизма и других современных форм расизма и ксенофобии.