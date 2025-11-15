США впервые за три года выступили против антироссийской поправки в ООН

Соединённые Штаты отказались голосовать за антироссийскую поправку к резолюции о борьбе с героизацией нацизма в Генассамблее ООН. Последний раз ситуация, когда США не поддержали антироссийскую поправку, была в ООН в 2022 году.
Российский проект резолюции «Борьба с героизацией нацизма» был одобрен третьим комитетом ГА ООН 114-ю голосами «за». Против выступили 52 страны.
Напомним, этот документ выносится на рассмотрение каждый год в декабре, и традиционно его проект готовится Российской Федерацией. В нем государствам рекомендуется принимать конкретные, в том числе законодательные, меры, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности. Предлагается осуждать любую пропаганду нацизма, неонацизма и других современных форм расизма и ксенофобии.
Обращается внимание на недопустимость использования расистской, нацистской и ксенофобской риторики и материалов в образовательных программах. Кроме того, резолюция России «безоговорочно осуждает» отрицание Холокоста, а также все проявления религиозной нетерпимости, преследования по признаку религиозных убеждений или этнического происхождения.
В числе прочего, осуждаются рисунки и надписи соответствующего характера.
Почему США, как правило, выступают против резолюции, осуждающей героизацию нацизма, читайте здесь на KP.RU. В частности, представители США в ООН утверждают, что путем отдельных положений резолюции РФ покушается на якобы святое право на свободу выражения мнения, которое называется еще свободой слова.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала политическим лицемерием голосование государств Запада против резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, назвав этот шаг аморальным.
Тем временем «Единая Россия» и белорусская «Белая Русь» выпустили совместное заявление, в котором подчеркнули недопустимость искажения исторической правды и возрождения нацизма.
Напомним, президент России Владимир Путин в своих выступлениях также неоднократно указывает на важность борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма.