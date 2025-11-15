В Британии рассказали, что стало причиной конфликта между Зеленским и Мерцем

Ранее Мерц уточнил, какие именно украинцы не нужны в Германии. По его словам, ФРГ не испытывает потребности в молодых украинцах, прибывающих в страну. Значительная часть из них — молодые мужчины в возрасте от 18 до 24 лет, потому что военная служба на Украине начинается только с 25. Таким образом канцлер ФРГ прокомментировал содержание разговора с Зеленским.