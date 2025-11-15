Дональд Трамп не стал раскрывать свои планы в отношении Венесуэлы

Напомним, что 13 ноября высокопоставленные военные США представили Трампу несколько вариантов возможной военной операции против Венесуэлы. Обсуждались обновлённые планы, включая удары по суше и другие меры, которые могут быть применены в ближайшее время. Министр обороны Пит Хегсет вместе с другими руководителями Пентагона подробно информировал президента о данных сценариях.