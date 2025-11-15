Дональд Трамп не стал раскрывать свои планы в отношении Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп, на фоне сообщений об ударах американских сил по объектам, где якобы находятся наркотеррористы, отказался раскрывать свои намерения относительно Венесуэлы.
«Я не могу вам сказать», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.
Напомним, что 13 ноября высокопоставленные военные США представили Трампу несколько вариантов возможной военной операции против Венесуэлы. Обсуждались обновлённые планы, включая удары по суше и другие меры, которые могут быть применены в ближайшее время. Министр обороны Пит Хегсет вместе с другими руководителями Пентагона подробно информировал президента о данных сценариях.
Ранее сообщалось, что по указанию главы Белого дома в районе Венесуэлы было размещено элитное спецподразделение «Ночные охотники». Речь, как писал KP.RU, идет о 160-м авиационном полку спецназначения, известном под этим прозвищем. А целью Вашингтона является демонстрация военной мощи.