Трамп заявил о желании обсудить ядерное разоружение с Россией и Китаем

«У нас, как и в других странах, очень скоро пройдут ядерные испытания», — сказал Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома). На вопрос о том, будут ли на испытаниях применяться боеголовки, он отвечать не стал.
Как добавил президент США, Россия и Китай могут догнать Соединенные Штаты в ядерном арсенале в течение четырех-пяти лет.
30 октября Дональд Трамп поручил Пентагону провести ядерные испытания «на равной основе» с другими странами. Президент России Владимир Путин заявлял, что, если Вашингтон проведет их, Москва должна предпринять «адекватные ответные действия». Он также поручил собрать предложения о целесообразности начала работ по подготовке к ядерным испытаниям.