Трамп заявил о желании обсудить ядерное разоружение с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести встречу с Россией и Китаем по поводу денуклеаризации. По его словам, ядерное разоружение — лучшее решение в сфере контроля над вооружениями. При этом он также подтвердил, что Соединенные Штаты намерены провести ядерные испытания.

Источник: Reuters

«У нас, как и в других странах, очень скоро пройдут ядерные испытания», — сказал Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома). На вопрос о том, будут ли на испытаниях применяться боеголовки, он отвечать не стал.

Как добавил президент США, Россия и Китай могут догнать Соединенные Штаты в ядерном арсенале в течение четырех-пяти лет.

30 октября Дональд Трамп поручил Пентагону провести ядерные испытания «на равной основе» с другими странами. Президент России Владимир Путин заявлял, что, если Вашингтон проведет их, Москва должна предпринять «адекватные ответные действия». Он также поручил собрать предложения о целесообразности начала работ по подготовке к ядерным испытаниям.

