Трамп двумя словами ответил на вопрос о дате ядерных испытаний в США

Трамп сообщил, когда США проведут ядерные испытания.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп двумя словами проинформировал, когда Вашингтон планирует провести ядерные испытания. По словам американского лидера, это произойдёт в ближайшее время.

«Очень скоро», — ответил Трамп на соответствующий вопрос представителя прессы, общаясь с журналистами в субботу 15 ноября по пути во Флориду.

Перед этим Трамп подтвердил намерение провести ядерные испытания.

«У нас будут ядерные испытания, потому что другие люди тестируют», — сказал политик.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно подчеркивал: в случае проведения ядерных испытаний другими государствами, Россия будет вынуждена предпринять асимметричные действия.

Также Песков подчеркнул, что Россия строго придерживается международных обязательств в сфере ядерного нераспространения и последовательно выступает за сохранение глобальной стратегической стабильности.

