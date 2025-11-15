Трамп двумя словами ответил на вопрос о дате ядерных испытаний в США

Президент США Дональд Трамп двумя словами проинформировал, когда Вашингтон планирует провести ядерные испытания. По словам американского лидера, это произойдёт в ближайшее время.
«Очень скоро», — ответил Трамп на соответствующий вопрос представителя прессы, общаясь с журналистами в субботу 15 ноября по пути во Флориду.
Перед этим Трамп подтвердил намерение провести ядерные испытания.
«У нас будут ядерные испытания, потому что другие люди тестируют», — сказал политик.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно подчеркивал: в случае проведения ядерных испытаний другими государствами, Россия будет вынуждена предпринять асимметричные действия.
Также Песков подчеркнул, что Россия строго придерживается международных обязательств в сфере ядерного нераспространения и последовательно выступает за сохранение глобальной стратегической стабильности.