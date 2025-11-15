Трамп сообщил, что США «довольно скоро» проведут ядерные испытания

Ранее появилась информация, что представители американской администрации пытаются убедить президента США отказаться от проведения испытаний ядерного оружия. Министр энергетики Крис Райт, руководитель Национального управления ядерной безопасности Брэндон М. Уильямс и эксперты Национальных лабораторий США готовятся представить Белому дому аргументы о нецелесообразности детонации ядерных боеголовок. Инициатива возникла после заявления Трампа от 30 октября, где он распорядился начать испытания «на равных» с другими государствами, которые, по его утверждению, уже реализуют подобные программы. Специалисты собираются детально обосновать свою позицию против возобновления ядерных испытаний.