США провели испытания ядерной бомбы В61−12 без боезаряда

Отмечается, что испытания проводились на полигоне в штате Невада в период с 19 по 21 августа. В ходе тестов американские истребители пятого поколения F-35 осуществляли доставку и сброс упомянутых вооружений с инертной боевой частью. Испытания проводились в координации с Национальным управлением по ядерной безопасности (НУЯБ) и «ознаменовали значимую веху в оценке эффективности вооружения».