США провели испытания ядерной бомбы В61−12 без боезаряда

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты провели в августе успешное испытание тактической термоядерной авиабомбы B61−12 без боевого заряда. Об этом говорится в заявлении Сандийской национальной лаборатории при Минэнерго США.

Источник: russiancouncil.ru

Отмечается, что испытания проводились на полигоне в штате Невада в период с 19 по 21 августа. В ходе тестов американские истребители пятого поколения F-35 осуществляли доставку и сброс упомянутых вооружений с инертной боевой частью. Испытания проводились в координации с Национальным управлением по ядерной безопасности (НУЯБ) и «ознаменовали значимую веху в оценке эффективности вооружения».

Отмечается, что в конце 2024 года НУЯБ завершило программу по продлению на 20 лет срока пребывания на вооружении этих авиабомб.