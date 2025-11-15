FT: чиновники из США ездили по ЕС, пытаясь убрать весь российский газ

В материале приводятся детали ситуации вокруг срыва сделки по приобретению активов компанией Gunvor. Подчеркивается, что переговоры осложнялись повышенным вниманием прессы к прежним контактам этой торговой компании с российской стороной, что создавало дополнительное давление на участников.