FT: чиновники из США ездили по ЕС, пытаясь убрать весь российский газ

Эти визиты были частью целенаправленной стратегии по перераспределению поставок газа на континенте.

Источник: Аргументы и факты

Представители США активно ездили по европейским странам, стремясь расширить рынок сбыта американских энергоресурсов и добиться полного вытеснения российского газа из европейской энергосистемы. Об этом сообщает газета Financial Times.

По данным издания, эти визиты были частью целенаправленной стратегии по перераспределению поставок на континенте.

В материале приводятся детали ситуации вокруг срыва сделки по приобретению активов компанией Gunvor. Подчеркивается, что переговоры осложнялись повышенным вниманием прессы к прежним контактам этой торговой компании с российской стороной, что создавало дополнительное давление на участников.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США изучают возможность предоставления Венгрии исключения из санкций в отношении нефти РФ, стране трудно получать энергоресурсы из других государств.

