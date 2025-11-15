Ричмонд
Трамп подписал указ об отмене пошлин на ряд продовольственных товаров

Президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий пошлины на импорт широкого спектра продовольственных товаров. Информация об этом опубликована на сайте Белого дома. Решение коснулось продукции, которая не производится в США в достаточном количестве.

«Президент постановил, что некоторые сельскохозяйственные продукты больше не будут подпадать под действие взаимных пошлин. Среди них: кофе и чай, тропические фрукты и фруктовые соки, какао и специи, бананы, апельсины и помидоры, говядина и дополнительные удобрения», — говорится в указе.

Ранее американский лидер заявил, что возможность снижения торговых пошлин в отношении Индии будет рассмотрена Вашингтоном в связи со значительным сокращением закупок российской нефти. По словам республиканца, нынешние пошлины для Индии остаются высокими, однако в дальнейшем планируется их пересмотр. Ранее Трамп отметил прогресс в снижении импорта нефти из России Индией.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

