Чиновники из США ездили по Европе с целью «уничтожить российский газ до последней молекулы»: что известно

FT: Американские чиновники ездили по ЕС, пытаясь убрать весь российский газ.

Источник: Комсомольская правда

Американские чиновники проводили поездки по Европе в рамках кампании по продвижению американских энергоносителей и стремлению полностью отказаться от российского газа. Об этом пишет Financial Times.

В материале говорится, что представители США путешествовали по странам континента с целью увеличить долю своих энергоносителей на европейском рынке и «уничтожить российский газ до последней молекулы».

Издание также рассказывает о прекращении сделки по покупке активов компанией Gunvor. Для компании эта ситуация стала сложной, поскольку СМИ уделили «много внимания её прошлым связям с Москвой».

В сентябре стало известно, что Вашингтон требует от Евросоюза прекратить закупку российского газа, если в обмен они хотят введения новых санкций против РФ.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что никакие санкции не смогут заставить РФ изменить свою последовательную позицию.

