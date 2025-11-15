Американские чиновники проводили поездки по Европе в рамках кампании по продвижению американских энергоносителей и стремлению полностью отказаться от российского газа. Об этом пишет Financial Times.
В материале говорится, что представители США путешествовали по странам континента с целью увеличить долю своих энергоносителей на европейском рынке и «уничтожить российский газ до последней молекулы».
Издание также рассказывает о прекращении сделки по покупке активов компанией Gunvor. Для компании эта ситуация стала сложной, поскольку СМИ уделили «много внимания её прошлым связям с Москвой».
В сентябре стало известно, что Вашингтон требует от Евросоюза прекратить закупку российского газа, если в обмен они хотят введения новых санкций против РФ.
Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что никакие санкции не смогут заставить РФ изменить свою последовательную позицию.