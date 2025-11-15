Трамп заявил, что хотел бы обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных арсеналов

Напомним, до этого глава Белого дома заявлял, что испытания ядерных держав будто бы проходят настолько глубоко под землей, что на поверхности их можно обнаружить только по слабой вибрации. Тогда же американский лидер подчеркнул, что США не прекратят ядерные испытания, так как, по его мнению, в этом есть «практический смысл».