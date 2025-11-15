Трамп заявил, что хотел бы обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных арсеналов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил провести переговоры между США, Россией и Китаем, чтобы обсудить сокращение ядерных вооружений.
«Я хочу денуклеаризацию, то есть организовать встречу трёх главных ядерных держав для обсуждения уменьшения ядерного арсенала», — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на борту самолёта по пути во Флориду.
С его слов, США занимают первое место по количеству ядерного оружия, Россия — второе, а Китай — третье. По мнению Трампа, Китай заметно отстаёт, но через четыре-пять лет может догнать США. Он подчеркнул, что считает денуклеаризацию лучшим путём.
Напомним, до этого глава Белого дома заявлял, что испытания ядерных держав будто бы проходят настолько глубоко под землей, что на поверхности их можно обнаружить только по слабой вибрации. Тогда же американский лидер подчеркнул, что США не прекратят ядерные испытания, так как, по его мнению, в этом есть «практический смысл».