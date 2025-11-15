В августе США провели испытания ядерной бомбы В61−12 без боезаряда

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США «довольно скоро» проведут ядерные испытания. Однако на вопрос о детализации — будет ли осуществлён взрыв ядерной боеголовки — хозяин Белого дома ответил уклончиво. Республиканец сказал, что не хотел бы говорить об этом. По его словам, администрация США намерена в ближайшее время провести ядерные испытания.