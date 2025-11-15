СМИ: в Японии могут обсудить пересмотр безъядерных принципов

Ранее на этой неделе премьер-министр на заседании в парламенте уклонилась от прямого ответа на вопрос о сохранении этих принципов, заявив, что «еще не тот этап, на котором можно говорить о формулировках». В то же время еще в прошлом году Такаити уже говорила, что в условиях американского «расширенного ядерного сдерживания» пункт о «недопущении ввоза» требует обсуждения.