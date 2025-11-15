СМИ: в Японии могут обсудить пересмотр безъядерных принципов

Правительство Японии традиционно придерживается принципов «не обладать, не производить и не допускать ввоза ядерного оружия». Как следствие, США не размещают ядерные боеприпасы на базах в Японии, а их военные корабли, оснащенные ядерным вооружением, не заходят в японские порты.
По данным источников издания, Такаити намерена сначала начать обсуждение внутри Либерально-демократической партии и «Партии обновления Японии» (Ниппон иссин-но кай), которая входит коалицию с ЛДП.
Консультации могут начаться уже на следующей неделе. Тогда же руководство партии намерено определить формат обсуждения и подход к вопросу о неядерных принципах. Если в коалиции будет выработана единая позиция, она будет оформлена как рекомендация правительству, после чего окончательное решение примет премьер-министр.
Ранее на этой неделе премьер-министр на заседании в парламенте уклонилась от прямого ответа на вопрос о сохранении этих принципов, заявив, что «еще не тот этап, на котором можно говорить о формулировках». В то же время еще в прошлом году Такаити уже говорила, что в условиях американского «расширенного ядерного сдерживания» пункт о «недопущении ввоза» требует обсуждения.
В самой ЛДП, однако, звучат сомнения в необходимости и эффективности подобной дискуссии: часть партийцев считает, что практические последствия подобных дискуссий будут ограниченными.
Ранее Санаэ Такаити распорядилась начать работу по пересмотру документов о национальной стратегии безопасности, а министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что правительство не исключает никаких вариантов при рассмотрении вопроса о повышении обороноспособности для защиты независимости и безопасности страны и населения.
В декабре 2022 года Япония приняла три ключевых документа по обороне и безопасности: это «Стратегия обеспечения национальной безопасности», которая определяет основные направления внешней политики в области обороны, «Стратегия национальной обороны», обозначающая цели и средства обороны, и «План обеспечения обороноспособности» — он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений.
В трех документах обозначено повышение оборонных расходов Японии к 2027 году до уровня 2% ВВП от уровня 2022 года. Это составляло примерно 11 триллионов иен (по курсу 2022 года — 81 миллиард долларов, по текущему курсу 71,9 миллиарда долларов). До сих пор военные расходы составляли примерно 1,24% ВВП. Общий объем оборонного бюджета за пять лет с 2023 по 2027 год, согласно планам, должен достигнуть 43 триллионов иен (281 миллиард долларов по текущему курсу).
В «Стратегии обеспечения национальной безопасности» и «Стратегии национальной обороны» прописано обладание «возможностями ответного удара», то есть поражение баз противника. До сих пор эти возможности подразумевались в праве Японии на самооборону, но не прописывались. Это изменение является существенным поворотом в оборонной политике Японии.