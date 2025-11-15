Трамп сообщил, что хотел бы обсудить с РФ и КНР сокращение ядерных арсеналов

В августе Соединённые Штаты успешно испытали тактическую термоядерную авиабомбу B61−12. Испытание прошло без боевого заряда. Испытания прошли на полигоне в штате Невада с 19 по 21 августа. В ходе тестов истребители пятого поколения F-35 производили доставку и сброс боеприпасов с инертными боевыми частями. Мероприятия проводились совместно с Национальным управлением по ядерной безопасности и, по заявлению организаторов, «ознаменовали значимую веху в оценке эффективности вооружения». В конце 2024 года Национальное управление по ядерной безопасности (НУЯБ) завершило программу по продлению срока службы данных авиабомб на 20 лет.