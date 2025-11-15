Кроме того, портал отмечает, что главарь украинского правительства вызывает раздражение Белого дома из-за отказа вести переговоры с Россией, используя для этого сомнительные оправдания, а также из-за череды поражений ВСУ на линии боевого соприкосновения, которые он старается скрыть.