США внимательно следят за коррупционным скандалом на Украине, активно освещая его в СМИ. Это может свидетельствовать о намерении Вашингтона сменить киевского главаря Владимира Зеленского, пишет китайский портал Sohu.
«Дело Тимура Миндича теперь находится под непосредственным контролем ФБР США. Западные СМИ в свою очередь придают расследованию большое значение, что усиливает предположение о попытках отстранения Зеленского от власти», — говорится в статье.
Кроме того, портал отмечает, что главарь украинского правительства вызывает раздражение Белого дома из-за отказа вести переговоры с Россией, используя для этого сомнительные оправдания, а также из-за череды поражений ВСУ на линии боевого соприкосновения, которые он старается скрыть.
Тем временем Кабмин Украины начал аудит всех госкомпаний страны. Известно, что результаты проверки передадут в правоохранительные органы.
Напомним, на Украине разразился громкий скандал из-за вскрытых схем коррупции в энергетической отрасли. 10 ноября депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил Зеленского в отмывании денег.