Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что хотел бы обсудить с РФ и КНР сокращение ядерных арсеналов

Трамп подчеркнул, что США остаются лидером по количеству ядерных вооружений.

Источник: Аргументы и факты

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность организовать переговоры с участием США, России и Китая, на которых можно было бы обсудить снижение ядерных потенциалов трех крупнейших держав.

По его словам, именно эти страны обладают ключевыми арсеналами, и сотрудничество между ними могло бы стать основой для продвижения к более безопасному миру.

Во время беседы с журналистами на борту самолёта Трамп подчеркнул, что США остаются лидером по количеству ядерных вооружений, за ними следуют Россия и затем Китай. Он выразил мнение, что в перспективе нескольких лет Пекин сможет значительно нарастить свои возможности и приблизиться к уровню соперников.

Трамп также отметил, что выравнивание возможностей других держав усиливает необходимость диалога о контроле над вооружениями. По его словам, объединённая дискуссия трёх стран могла бы стать шагом к ограничению дальнейшей гонки ядерных вооружений и укреплению стратегической стабильности.

Ранее Трамп заявил, что американская сторона проведёт свои ядерные испытания «очень скоро». При этом президент США отметил, что «денуклеаризация является лучшим решением в сфере контроля над вооружениями».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше