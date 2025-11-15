Трамп заявил, что хотел бы обсудить с РФ и КНР сокращение ядерных арсеналов

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность организовать переговоры с участием США, России и Китая, на которых можно было бы обсудить снижение ядерных потенциалов трех крупнейших держав.
По его словам, именно эти страны обладают ключевыми арсеналами, и сотрудничество между ними могло бы стать основой для продвижения к более безопасному миру.
Во время беседы с журналистами на борту самолёта Трамп подчеркнул, что США остаются лидером по количеству ядерных вооружений, за ними следуют Россия и затем Китай. Он выразил мнение, что в перспективе нескольких лет Пекин сможет значительно нарастить свои возможности и приблизиться к уровню соперников.
Трамп также отметил, что выравнивание возможностей других держав усиливает необходимость диалога о контроле над вооружениями. По его словам, объединённая дискуссия трёх стран могла бы стать шагом к ограничению дальнейшей гонки ядерных вооружений и укреплению стратегической стабильности.
Ранее Трамп заявил, что американская сторона проведёт свои ядерные испытания «очень скоро». При этом президент США отметил, что «денуклеаризация является лучшим решением в сфере контроля над вооружениями».