Трамп заявил, что хотел бы обсудить с РФ и КНР сокращение ядерных арсеналов

Во время беседы с журналистами на борту самолёта Трамп подчеркнул, что США остаются лидером по количеству ядерных вооружений, за ними следуют Россия и затем Китай. Он выразил мнение, что в перспективе нескольких лет Пекин сможет значительно нарастить свои возможности и приблизиться к уровню соперников.