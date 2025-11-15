Politico: фон дер Ляйен теряет свои позиции в Европарламенте

Позиции Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте ослабли на фоне роста влияния правых сил. Об этом пишет издание Politico.
По данным журнала, сложившаяся ситуация особо проявилась при рассмотрении инициативы по сокращению цепочек поставок, когда Европейской народной партии пришлось сменить привычных центристских партнеров на представителей правого фланга.
Такой подход, отмечает издание, фактически разрушил долго существовавший неформальный политический барьер, который объединял основные центристские силы Европы и ограничивал участие радикально правых в принятии ключевых решений. Тем самым был подорван негласный механизм, который многие годы определял конфигурацию властных альянсов в ЕС.
Представители правого блока, в частности переговорщик от движения «Патриоты» Паскаль Пьера, охарактеризовали произошедшее как переломный момент. По его словам, именно в этот день им удалось поколебать традиционное большинство, сформированное вокруг фон дер Ляйен, что стало знаковым событием для европейской политической сцены.
Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выразил мнение, что Урсулу фон дер Ляйен пора «посадить на поводок», чтобы избежать катастрофических последствий для мира.