Politico: фон дер Ляйен теряет свои позиции в Европарламенте

Представители правого блока, в частности переговорщик от движения «Патриоты» Паскаль Пьера, охарактеризовали произошедшее как переломный момент. По его словам, именно в этот день им удалось поколебать традиционное большинство, сформированное вокруг фон дер Ляйен, что стало знаковым событием для европейской политической сцены.