Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сказал о раздражении из-за продолжающегося конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп сказал, что продолжающийся российско-украинский конфликт остается для него раздражающим фактором. Как добавил Трамп, он рассчитывал, что хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным позволят завершить боевые действия быстрее.

Источник: Reuters

«Я думал, у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным, и это облегчит урегулирование конфликта», — сказал президент США в интервью британскому телеканалу GB News (запись опубликована на YouTube).

Дональд Трамп по-прежнему рассчитывает на скорое завершение конфликта. Он также в очередной раз сказал, что за время его второго президентского срока США завершили восемь войн. «Единственное, что я еще не сделал, — это Россия и Украина. Оно вообще не должно было начаться», — добавил Трамп.

По словам президента США, для урегулирования конфликта Вашингтон в том числе «оказывает большое давление» на некоторые страны. Он пояснил, что Индия уже сократила закупку российской нефти.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше