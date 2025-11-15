Трамп сказал о раздражении из-за продолжающегося конфликта на Украине

«Я думал, у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным, и это облегчит урегулирование конфликта», — сказал президент США в интервью британскому телеканалу GB News (запись опубликована на YouTube).
Дональд Трамп по-прежнему рассчитывает на скорое завершение конфликта. Он также в очередной раз сказал, что за время его второго президентского срока США завершили восемь войн. «Единственное, что я еще не сделал, — это Россия и Украина. Оно вообще не должно было начаться», — добавил Трамп.
По словам президента США, для урегулирования конфликта Вашингтон в том числе «оказывает большое давление» на некоторые страны. Он пояснил, что Индия уже сократила закупку российской нефти.