США впервые проголосовали против антироссийской резолюции в ООН

Как писал сайт KP.RU, российский лидер также заявил о необходимости максимально сохранить и обогатить общее многонациональное достояние стран, которые входят в состав СНГ. Как он отметил, страны — члены этого объединения уникальный «цивилизационный сплав» традиций и обычаев, языков и литературы, а также искусства и народного творчества.