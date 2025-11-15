Впервые с 2022 года США воздержались от голосования по антироссийской поправке в резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма.
Российский проект резолюции получил поддержку 114 стран, а 52 выступили против. Документ ежегодно в декабре выносится на рассмотрение и традиционно готовится Россией. Он призывает государства принимать конкретные меры, включая законодательные, чтобы не допускать пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности. Особое внимание уделяется осуждению пропаганды нацизма, неонацизма, расизма и ксенофобии.
Отмечается, что резолюция также указывает необходимость исключения из образовательных программ нацистской, расистской и ксенофобской риторики. Она безоговорочно осуждает отрицание Холокоста, религиозную нетерпимость и преследования по религиозной или этнической принадлежности, а также осуждает соответствующие рисунки и надписи.
Недавно стало известно о смене позиции администрации Дональда Трампа в отношении России и Украины. Как сообщало издание Kyiv Post со ссылкой на дипломатические источники, Вашингтон потребовал исключить из текста резолюции ООН ключевые антироссийские формулировки. Речь идет о принципиальных для Киева пассажах про «территориальную целостность» и «агрессию».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала голосование западных стран против этой резолюции актом политического лицемерия и аморальным шагом.
В это время партии «Единая Россия» и белорусская организация «Белая Русь» выпустили совместное заявление, в котором подчеркнули недопустимость искажения исторической правды и возрождения нацизма.
Напомним, президент России Владимир Путин в своих выступлениях не раз отметил важность борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма.
Как писал сайт KP.RU, российский лидер также заявил о необходимости максимально сохранить и обогатить общее многонациональное достояние стран, которые входят в состав СНГ. Как он отметил, страны — члены этого объединения уникальный «цивилизационный сплав» традиций и обычаев, языков и литературы, а также искусства и народного творчества.