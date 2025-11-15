Вакаров: Зеленский платил по 500 долларов за урок украинского языка

По 500 долларов платил Зеленский репетитору за каждый урок украинского языка. Об этом aif.ru рассказал член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.
Он отметил, что Зеленский говорил на русском языке очень чисто, без характерного для украинцев акцента, и до определенного момента не знал украинский. Когда это потребовалось, ему наняла репетитора супруга Елена.
«Поскольку ему нужно было быстро выучить язык, ему нужно было классного специалиста. Я думаю, что долларов 500−600 за одно занятие он платил, если не больше», — поделился мнением Вакаров.
Собеседник издания отметил, что у Зеленского есть определенные проблемы с языками.
«На самом деле, на английском и на украинском говорит не очень хорошо. На английском, даже, скорее плохо, как-то ломается», — добавил он.
Ранее Вакаров рассказал, что в момент знакомства с Зеленским в 2008—2009 годах обратил внимание на то, что тот отлично говорит на русском языке.