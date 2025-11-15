Guardian: план США подразумевает разделение сектора Газы на две части

Газета утверждает, что абсолютное большинство палестинского населения уже перемещено именно в ту территорию, которая рассматривается как непригодная для восстановления. При этом восстановление ограниченной зоны описывается в материалах как элемент более широкого, но неясного плана по будущему устройству Газы.