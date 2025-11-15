Ричмонд
Guardian: план США подразумевает разделение сектора Газы на две части

Часть палестинского населения уже перемещена на территорию, которая рассматривается как непригодная для восстановления.

Источник: Аргументы и факты

Американские военные, по данным Guardian, обсуждают вариант долгосрочного разграничения сектора Газа на две территории с разным статусом.

Предполагается, что одна часть окажется под контролем Израиля совместно с международными силами и станет зоной, где начнутся восстановительные работы, тогда как другая часть останется разрушенной и не будет включена в планы реконструкции.

Газета утверждает, что абсолютное большинство палестинского населения уже перемещено именно в ту территорию, которая рассматривается как непригодная для восстановления. При этом восстановление ограниченной зоны описывается в материалах как элемент более широкого, но неясного плана по будущему устройству Газы.

Отмечается также, что Израиль рассматривает перспективу вывода войск из восстановленной зоны, но только после появления надежных международных гарантий безопасности. При этом газетные источники подчеркивают, что сроки реализации подобного сценария пока нигде не названы.

Ранее сообщалось, что движение ХАМАС обсуждает с другими политическими силами Палестины вопрос об управлении сектором Газа после завершения боевых действий.

