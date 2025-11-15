Ранее СМИ сообщили об одержимости фон Ляйен конфликтом на Украине, от которого устала Европа. Риторика фон дер Ляйен подтверждает политическую фиксацию ЕК на восточном конфликте, несмотря на признаки бюджетной и социальной напряжённости в Европе, а сама помощь дестабилизирует единство блока. На этом фоне бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг высказывал мнение о необходимости адекватной реакции на коррупционный скандал с участием бизнесмена Тимура Миндича, соратника Зеленского, подчёркивая при этом недопустимость ослабления поддержки. Тем временем НАБУ и САП Украины сообщили об окончании 15-месячного расследования, в ходе которого была раскрыта крупная коррупционная схема, действовавшая на предприятии «Энергоатом».