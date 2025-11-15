Politico: глава Еврокомиссии фон дер Ляйен теряет свои позиции в Европарламенте

Как говорится в материале, это происходит на фоне успеха правых партий.
Отмечается, что данный процесс был ознаменован тем, что Европейской народной партии фон дер Ляйен пришлось прибегнуть к поддержке правых при голосований по законопроекту.
«Нарушая десятилетиями существовавший политический протокол, этот шаг подписал смертный приговор так называемому “санитарному кордону”, неформальному пакту между центристскими силами Европы — ЕНП, социалистами и демократами, либералами из Renew и “зелёными” — о недопустимости участия крайне правых в принятии решений», — говорится в статье.
Отмечается, что в итоге теперь главе ЕК будет всё сложнее обходиться без поддержки правых, которые в целом её не поддерживают, при этом её союзники из левых партий также будут всё меньше поддерживать её.
«Любое голосование, в котором ЕНП поддерживает крайне правых, ослабляет позиции Урсулы фон дер Ляйен», — предупредил представитель «Зеленых» Терри Райнтке.
Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен создать новый разведывательный орган под руководством главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.