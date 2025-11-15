Напомним, на Украине всё чаще встречаются фотографии боевиков в экипировке с эмблемами СС. Теперь такие снимки появились и с участием нацгвардейцев. Недавно киевский главарь Владимир Зеленский разместил в соцсетях фотографии своих подчинённых с нацистскими шевронами.