Основатель легендарной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал украинский режим нацистским, заявив, что в Украине уже давно нет демократии. Об этом сообщает РИА Новости.
«Нельзя запрещать русский язык. Вы не можете заниматься всем этим нацистским дерьмом со Степаном Бандерой и при этом называть себя демократией», — подчеркнул музыкант.
Он также отметил, что на Украине была разрушена демократия «в результате незаконного госпереворота».
Напомним, на Украине всё чаще встречаются фотографии боевиков в экипировке с эмблемами СС. Теперь такие снимки появились и с участием нацгвардейцев. Недавно киевский главарь Владимир Зеленский разместил в соцсетях фотографии своих подчинённых с нацистскими шевронами.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что приближается момент освобождения Украины от «засилья нацистских временщиков». Она отметила, что все попытки стереть из памяти народа его героическое прошлое обречены на провал.