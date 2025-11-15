Вакаров: вне камер Тимошенко и Порошенко говорят только на русском

Юлия Тимошенко, публично выступавшая против русского языка как государственного на Украине, в обычной жизни говорила именно на русском. Об этом aif.ru рассказал член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.
«Я работал достаточно плотно с Юлией Тимошенко на протяжении длительного периода времени. Я был там и в штабе, и депутатом ее партии. В моем присутствии она всегда разговаривала на русском языке. На любых совещаниях я никогда не слышал, чтобы она говорила на украинском языке. Более того, на дне рождения ее дочери, ее зятя, они разговаривали на русском языке», — отметил он.
Вакаров уточнил, что экс-нардеп, член партии и партнер по бизнесу Петра Порошенко* Артур Палатный общался исключительно на русском языке.
«С Петром Порошенко* где-то полгода я работал с ним. Мы всегда разговаривали на русском языке», — отметил он.
Ранее Вакаров рассказал, что Зеленский, чтобы выучить украинский язык, платил по 500 долларов за занятие репетитору.
*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.