Дипмиссия России отвергла обвинения МИД Румынии в нарушении БПЛА границ

«Было указано, что так называемые “доказательства”, в действительности, таковыми не являются, поскольку не были предоставлены координаты влёта объекта в страну и данные о его маршруте. Кроме того, характер обломков однозначно свидетельствует о том, что дрон упал не сам, а был сбит силами ПВО, что могло произойти только вне пределов румынского воздушного пространства», — добавили в посольстве отметив, что Россия не представляет угрозы для Румынии.