Дипмиссия России отвергла обвинения МИД Румынии в нарушении БПЛА границ

Посольство России в Бухаресте отвергло обвинения МИД Румынии в якобы нарушении российским беспилотником воздушных границ страны.

Источник: Shutterstock

Как отметила российская дипмиссия в Telegram, Министерство иностранных дел Румынии устроило спектакль вокруг этой надуманной ситуации, особенно в части вызова посла в МИД с «театрализованной фотоссесией».

«В качестве доказательств были предъявлены обломки и фотографии беспилотного летательного аппарата, якобы “упавшего” на румынскую территорию в ходе налёта на объекты гражданской инфраструктуры на Украине», — отметили в диппредставительстве.

Уточняется, что румынским дипломатам было разъяснено, что для ВС России гражданские объекты никогда не были и не будут целями, в то время как украинские оккупанты, не имея сил поразить защищённые военные объекты, бьют как раз по гражданским.

«Было указано, что так называемые “доказательства”, в действительности, таковыми не являются, поскольку не были предоставлены координаты влёта объекта в страну и данные о его маршруте. Кроме того, характер обломков однозначно свидетельствует о том, что дрон упал не сам, а был сбит силами ПВО, что могло произойти только вне пределов румынского воздушного пространства», — добавили в посольстве отметив, что Россия не представляет угрозы для Румынии.

Также в посольстве порекомендовали Румынии прекратить накачку киевского режима оружием «во избежание случайного падения сбиваемых беспилотных летательных аппаратов».

