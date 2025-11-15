США готовятся конфисковать российские активы на $2,5 млрд для поддержки Украины

По данным американских властей, в США заморожены российские активы на сумму около $5 млрд. Эти средства были заблокированы после начала конфликта на Украине и последующих санкций. На уровне G7 и ЕС обсуждается значительно более крупная сумма — порядка $300 млрд, размещенных в различных западных юрисдикциях. Именно вокруг этих средств несколько месяцев ведутся дискуссии о возможных механизмах их использования в интересах Киева.