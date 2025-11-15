Ричмонд
Трамп заявил, что продолжение конфликта на Украине — раздражающий фактор

Президент США Дональд Трамп назвал продолжающийся конфликт на Украине «раздражающим фактором». Слова американского лидера прозвучали в интервью британскому телеканалу GB News.

Источник: Life.ru

Республиканец подчеркнул, что для него ситуация на Украине становится источником раздражения и беспокойства.

«Да, является», — ответил хозяин Белого дома на вопрос журналиста о том, остаётся ли конфликт раздражающим фактором.

Тем временем, Соединённые Штаты намерены депортировать около 80 украинцев. Адвокаты одного из депортируемых украинцев сообщили, что их подзащитных уведомили о скорой отправке на военных самолётах либо на Украину, либо в Польшу. По мнению защитников, задержанным не предоставляют возможности выразить опасения перед высылкой до самого момента депортации. Они подчёркивают, что Украина является зоной боевых действий с военным положением, и депортированные могут быть принудительно мобилизованы и отправлены на фронт, где их жизнь окажется под угрозой. Согласно данным иммиграционной службы, за 2024 финансовый год из США было депортировано 53 украинца.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

