Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс заявил, что Трамп понимает важность переговоров с Путиным

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп осознает необходимость вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на разногласия. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Источник: Reuters

«Очень много людей критиковали президента Соединенных Штатов за то, что он говорит с Владимиром Путиным. Вы не обязаны соглашаться с решением Владимира Путина, но если вы хотите добиться мира, следует проявить силу, следует говорить с людьми», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Вэнс напомнил, что Трампа в его первый президентский срок критиковали за встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. «Президент Соединенных Штатов говорил на это: “Можно что угодно думать о человеке, но почему бы не сесть, не поговорить и не попытаться понять, какие есть способы для продвижения интересов Америки”, — отметил вице-президент.

В середине августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске прошел саммит РФ и США. Общение лидеров двух стран продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского президента по дороге к основному месту переговоров и в узком составе «три на три» — с участием помощников и глав дипломатических ведомств.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в столице Венгрии. Позже проведение саммита было отложено, поскольку стороны не смогли согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского конфликта. Москва и Вашингтон заявили, что встреча состоится, когда для этого будут созданы подходящие условия.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше