Вэнс заявил, что Трамп понимает важность переговоров с Путиным

Вэнс напомнил, что Трампа в его первый президентский срок критиковали за встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. «Президент Соединенных Штатов говорил на это: “Можно что угодно думать о человеке, но почему бы не сесть, не поговорить и не попытаться понять, какие есть способы для продвижения интересов Америки”, — отметил вице-президент.