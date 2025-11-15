Вэнс заявил, что Трамп понимает важность переговоров с Путиным

«Очень много людей критиковали президента Соединенных Штатов за то, что он говорит с Владимиром Путиным. Вы не обязаны соглашаться с решением Владимира Путина, но если вы хотите добиться мира, следует проявить силу, следует говорить с людьми», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Вэнс напомнил, что Трампа в его первый президентский срок критиковали за встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. «Президент Соединенных Штатов говорил на это: “Можно что угодно думать о человеке, но почему бы не сесть, не поговорить и не попытаться понять, какие есть способы для продвижения интересов Америки”, — отметил вице-президент.
В середине августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске прошел саммит РФ и США. Общение лидеров двух стран продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского президента по дороге к основному месту переговоров и в узком составе «три на три» — с участием помощников и глав дипломатических ведомств.
16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в столице Венгрии. Позже проведение саммита было отложено, поскольку стороны не смогли согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского конфликта. Москва и Вашингтон заявили, что встреча состоится, когда для этого будут созданы подходящие условия.