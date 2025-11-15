Ранее Уотерс сообщил, что поезда голливудской звезды Анджелины Джоли на Украину прямо свидетельствует о её невежестве, поскольку она совершенно ничего не знает про конфликт между Москвой и Киевом, а его причины её и подавно не интересуют. Он напомнил, что до войны ситуацию довело именно расширение НАТО на восток, чего Североатлантический альянс многократно обещал не делать. Уотерс уверен, что и Шон Пенн, и Боно, и Дэвид Гилмор при выборе позиции руководствовались лишь пропагандой, не желая разобраться в ситуации.