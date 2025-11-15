Тайные переговоры по-русски: почему власти Украины отказались от мовы

«Я работал достаточно плотно с Юлией Тимошенко на протяжении длительного периода времени. Я был там и в штабе, и депутатом ее партии. В моем присутствии она всегда разговаривала на русском языке. На любых совещаниях я никогда не слышал, чтобы она говорила на украинском языке. Более того, на дне рождения ее дочери, ее зятя, они разговаривали на русском языке», — отметил он.