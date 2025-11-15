Ричмонд
Тайные переговоры по-русски: почему власти Украины отказались от мовы

Политолог Вакаров рассказал, как президент Украины осваивал государственный язык с репетитором, а также о языковых привычках Тимошенко и Порошенко.

Источник: Аргументы и факты

Владимиру Зеленскому, чей публичный образ связан с украинской речью, пришлось осваивать государственный язык уже во взрослом возрасте с помощью дорогостоящих репетиторов. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров, лично знакомый с главой киевского режима.

Русский без акцента.

По словам Вакарова, их знакомство с Зеленским состоялось еще в 2008—2009 годах, когда проект «Квартал 95» только начинал свою деятельность.

«Я им помог и меня пригласили на первый концерт во дворце культуры Украины. Тогда, действительно, было смешно, весело. После концерта во время фуршета меня познакомили с Зеленским. Он разговаривал на чистом русском языке, причем если на Украине обычно говорят немного с акцентом, то у Зеленского его не было», — поделился воспоминаниями политолог.

«Зеленский до определенного момента никогда не говорил на украинском языке», — констатировал Вакаров.

Ситуация кардинально изменилась лишь годы спустя, когда Зеленский пришел в политику.

«Это уже был 20-й год. Я как-то разговаривал с общим знакомым и обратил внимание на то, что Зеленский говорит на украинском языке. А они мне объяснил, что это Елена, жена Зеленского, нашла ему преподавателя, и он дополнительно занимался на курсах украинского языка», — объяснил собеседник издания.

500 долларов за урок.

По информации Вакарова, будущий президент не скупился на образовательные услуги. Поскольку задача стояла сложная — выучить язык быстро и на высоком уровне — требовался «специалист высокого класса».

«Я думаю, что долларов 500−600 за одно занятие он платил, если не больше», — поделился мнением Вакаров.

При этом, как отмечает политолог, языковые трудности у Зеленского не ограничиваются украинским.

«На самом деле, на английском и на украинском говорит не очень хорошо. На английском, даже, скорее плохо, как-то ломается», — добавил он.

День рождения по-русски.

История Зеленского типична для современной Украины. Так, Юлия Тимошенко, известная своей публичной риторикой против русского языка как государственного, в неформальной обстановке, по словам политолога, всегда общалась на русском.

«Я работал достаточно плотно с Юлией Тимошенко на протяжении длительного периода времени. Я был там и в штабе, и депутатом ее партии. В моем присутствии она всегда разговаривала на русском языке. На любых совещаниях я никогда не слышал, чтобы она говорила на украинском языке. Более того, на дне рождения ее дочери, ее зятя, они разговаривали на русском языке», — отметил он.

Такая же ситуация, согласно свидетельству Вакарова, была и в окружении Петра Порошенко*. Политолог утверждает, что экс-нардеп, член партии и партнер по бизнесу Порошенко* Артур Палатный общался исключительно на русском. Не избегал русского языка и сам пятый президент Украины. «С Петром Порошенко* где-то полгода я работал. Мы всегда разговаривали на русском языке», — констатировал Вакаров.

Известно, что все последние переговоры России и Украины в Турции велись на удобном и понятном обеим сторонам языке — русском.

*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.