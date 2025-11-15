Всё ещё обижается: Трамп припомнил ООН отключение эскалатора и телесуфлёра

Президент США Дональд Трамп снова вынес в публичное пространство обсуждение ситуации в ООН, когда у него возникли технические проблемы с эскалатором и телесуфлёром.
«ООН отобрала у меня телесуфлер перед тем, как я начал выступать. Эскалатор остановился — внезапно. Вы услышали треск. И это было начало дня. Меня слышали только те, кто смотрел по телевизору. В зале были 158 лидеров, они меня не слышали без наушников», — пожаловался американский лидер в эфире телеканала GB News.
Напомним, в сентябре, когда Трамп вместе со своей женой Меланией прибыл в штаб-квартиру всемирной организации, эскалатор вдруг перестал работать прямо перед их заходом на него.
На этом череда неприятностей не закончилась. Речь президента США началась с конфуза: у него сломался телесуфлер. Это разгневало политика, и он посулил большие проблемы сотруднику, ответственному за техническое обеспечение.
После этого генеральный секретарь Организации Антониу Гутерриш получил письмо от главы Белого дома «о саботаже» в ходе визита президента США на ГА. Трамп требовал расследования инцидента.