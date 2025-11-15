Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Всё ещё обижается: Трамп припомнил ООН отключение эскалатора и телесуфлёра

Трамп до сих пор помнит обиду на ООН из-за эскалатора и телесуфлёра.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп снова вынес в публичное пространство обсуждение ситуации в ООН, когда у него возникли технические проблемы с эскалатором и телесуфлёром.

«ООН отобрала у меня телесуфлер перед тем, как я начал выступать. Эскалатор остановился — внезапно. Вы услышали треск. И это было начало дня. Меня слышали только те, кто смотрел по телевизору. В зале были 158 лидеров, они меня не слышали без наушников», — пожаловался американский лидер в эфире телеканала GB News.

Напомним, в сентябре, когда Трамп вместе со своей женой Меланией прибыл в штаб-квартиру всемирной организации, эскалатор вдруг перестал работать прямо перед их заходом на него.

На этом череда неприятностей не закончилась. Речь президента США началась с конфуза: у него сломался телесуфлер. Это разгневало политика, и он посулил большие проблемы сотруднику, ответственному за техническое обеспечение.

После этого генеральный секретарь Организации Антониу Гутерриш получил письмо от главы Белого дома «о саботаже» в ходе визита президента США на ГА. Трамп требовал расследования инцидента.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше