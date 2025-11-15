Российское посольство в Бухаресте отреагировало на обвинения румынского МИД в нарушении воздушного пространства России. В ведомстве назвали историю с «обломками российского дрона» постановкой, которая призвана необоснованно уличить Москву в нарушениях.
Дипломаты отметили, что румынская сторона устроила послу Владимиру Липаеву своего рода шоу с фотосессией и заранее подготовленными «уликами».
«Румынским дипломатам было разъяснено, что для российских вооруженных сил гражданские объекты никогда не были и не будут целями, в то время как украинские военные формирования, будучи не в состоянии поразить защищенные военные объекты, наносят террористические удары именно по гражданским», — заявил дипломат в беседе с ТАСС.
Также в дипмиссии добавили, что румынская сторона предоставила фотографии и фрагменты якобы упавшего дрона, но эти материалы не доказывают нарушение воздушного пространства. Главное, что в румынском МИД не предоставили координаты проникновения беспилотника и информацию о его маршруте.
Ранее кипрский журналист Алекс Христофору высказал своё мнение по поводу появления беспилотников в европейских странах. Он утверждает, что это делается для оправдания планов по конфискации замороженных российских активов, а все подобные инфоповоды создаются искусственно.