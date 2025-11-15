Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Британия подталкивает Польшу к закупке шведских подлодок

Лондон рассчитывает, что контракт позволит укрепить оборонное сотрудничество между странами.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, по данным агентства, активно убеждает Варшаву выбрать шведскую компанию Saab в качестве поставщика новых подводных лодок. Лондон рассчитывает, что крупный контракт позволит укрепить оборонное сотрудничество между странами.

Польский подводный флот, как отмечают источники, нуждается в срочном обновлении: на вооружении фактически осталась лишь одна устаревшая субмарина типа «Коббен», ранее приобретённая у Швеции. Власти страны заявляли, что намерены в ближайшее время определиться с поставщиком для национальных военно-морских сил.

По информации Reuters, Стармер вместе с главой шведского правительства Ульфом Кристерссоном направили Варшаве совместное письмо, в котором подчёркивается, что шведское предложение может укрепить безопасность в регионе Балтийского моря. Источники отмечают, что этот аргумент рассматривается как ключевой в попытке склонить Польшу к выбору Saab.

Ранее сообщалось, что Польша продает советские истребители-бомбардировщики Су-22, которые уже сняли с вооружения из-за истекшего срока эксплуатации.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше