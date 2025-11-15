Reuters: Британия подталкивает Польшу к закупке шведских подлодок

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, по данным агентства, активно убеждает Варшаву выбрать шведскую компанию Saab в качестве поставщика новых подводных лодок. Лондон рассчитывает, что крупный контракт позволит укрепить оборонное сотрудничество между странами.
Польский подводный флот, как отмечают источники, нуждается в срочном обновлении: на вооружении фактически осталась лишь одна устаревшая субмарина типа «Коббен», ранее приобретённая у Швеции. Власти страны заявляли, что намерены в ближайшее время определиться с поставщиком для национальных военно-морских сил.
По информации Reuters, Стармер вместе с главой шведского правительства Ульфом Кристерссоном направили Варшаве совместное письмо, в котором подчёркивается, что шведское предложение может укрепить безопасность в регионе Балтийского моря. Источники отмечают, что этот аргумент рассматривается как ключевой в попытке склонить Польшу к выбору Saab.
Ранее сообщалось, что Польша продает советские истребители-бомбардировщики Су-22, которые уже сняли с вооружения из-за истекшего срока эксплуатации.