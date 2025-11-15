Политолог Александр Дудчак оценил вероятность физического устранения главы киевского режима Владимира Зеленского подпольной организацией, действующей на Украине.
О том, что убийство Зеленского сейчас вполне реально, ранее заявил экс-офицер ВС США Билл Бапперт в интервью блогеру Дэниелу Дэвису.
«Устранение Зеленского подпольщиками возможно. Но хочется надеяться, что они действуют в координации с Центром. А Центру пока нет смысла убивать Зеленского. Это тот случай, когда торопиться не надо, потому что убрать главу киевского режима и так есть кому», — сказал Дудчак в беседе с aif.ru.
Зеленский, пояснил политолог, для Запада сегодня «как чемодан без ручки».
«То есть именно для западных стран он является проблемой. И помогать им решать ее в данном случае, наверное, не стоит», — подытожил Дудчак.
Ранее Дудчак сообщил, что глава офиса президента Андрей Ермак и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* на фоне коррупционного скандала с Тимуром Миндичем могут пойти на устранение Зеленского. Также политолог объяснил aif.ru, почему на физическое устранение главы киевского режима также готов пойти Запад.
Напомним, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предположил, что источником утечки информации о коррупционных делах Зеленского с Миндичем и другими лицами могли быть не европейские структуры и не олигархи, а американские ведомства.
*Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.