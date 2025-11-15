Политолог Дудчак: убийство Зеленского выгодно Западу

«Устранение Зеленского подпольщиками возможно. Но хочется надеяться, что они действуют в координации с Центром. А Центру пока нет смысла убивать Зеленского. Это тот случай, когда торопиться не надо, потому что убрать главу киевского режима и так есть кому», — сказал Дудчак в беседе с aif.ru.