Трамп определился с планами США в отношении Венесуэлы

С сентября вооруженные силы США наносят авиаудары по судам, подозреваемым в перевозе наркотиков, в Карибском море и восточной части Тихого океана, в результате чего погибли десятки человек. Свои действия власти объясняют борьбой с наркокартелями и наркотрафиком. По данным The Wall Street Journal, в секретном меморандуме Минюста, обосновывающем удары, говорится, что синтетический опиоид фентанил может быть использован как химическое оружие. Документ вызвал критику республиканцев и демократов.