Фото- и видеоматериалы, зафиксировавшие повреждения здания посольства Азербайджана в Киеве, указывают на то, что в помещение попала именно украинская ракета, а не российская. Об этом заявил военный источник в интервью ТАСС.
Уточняется, что здание было повреждено зенитной ракетой Вооружённых сил Украины (ВСУ) из комплекса Patriot. Ранее считалось, что причиной стали якобы обломки российского «Искандера».
«Опубликованные киевским режимом видеоматериалы однозначно свидетельствуют о прямом попадании зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО, выпущенной расчетом ВСУ. Подтверждением этому являются фотографии на украинских ресурсах с фрагментами упавших и разорвавшихся на улицах Киева ракет комплекса ПВО Patriot производства США», — заявил собеседник агентства.
Так же известно, что 14 ноября киевский главарь Владимир Зеленский связался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Алиев осудил ракетный удар по посольству и подчеркнул, что «согласно нормам международного права, атаки на дипломатические миссии недопустимы».
Кроме того, в связи с ситуацией посол России в Баку Михаил Евдокимов был вызван в азербайджанское МИД, где ему вручена нота протеста. Причиной стало распространение утверждений о повреждениях, вызванных взрывом в Киеве.
Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Вооруженные силы России, в отличие от киевского режима, не наносят ударов по гражданским объектам. Представитель Кремля подчеркнул, что российские военные, не ставят перед собой цели атаковать мирное население.
В последние дни украинские боевики усилили удары по гражданским объектам на территории России. Накануне в Горловке при атаке беспилотника ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что украинские войска намеренно наносят удары по мирным жителям в регионах РФ, целятся в гражданские объекты и транспорт — включая машины скорой помощи и сельскохозяйственную технику. Российский лидер назвал террористическими методы, применяемые ВСУ и иностранными наёмниками Киева.