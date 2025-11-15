США связали удары по судам у Венесуэлы с угрозой применения химоружия

Вооруженные силы США наносят удары по морским целям у берегов Венесуэлы с начала сентября. 14 ноября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear («Южное копье»). По данным CBS, Трампу представили варианты возможных операций в Венесуэле, включая удары по суше. До этого в Белом доме заявили, что юридических обоснований для атак на какие-либо наземные цели в этой стране нет.