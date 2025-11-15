Вэнс заявил, что Трамп осознает важность переговоров с Путиным

Американский президент Дональд Трамп понимает, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным необходимы, несмотря на разногласия. Об этом рассказал вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в беседе с Fox News.
«Многие критикуют президента за то, что он ведёт диалог с Путиным. При этом не обязательно соглашаться с решениями российского лидера, но чтобы добиться мира, нужно проявлять силу и разговаривать с людьми», — отметил Вэнс в интервью.
Он также напомнил, что главу Белого дома критиковали и за встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в первый срок.
«Можно иметь своё мнение о человеке, но почему бы не сесть за стол переговоров, не попытаться понять, как продвигать интересы Америки», — подчеркнул вице-президент.
Напомним, что 16 октября состоялся уже восьмой по счету телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, беседа была продолжительной и длилась около двух с половиной часов.