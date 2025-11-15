Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс заявил, что Трамп осознает важность переговоров с Путиным

Вэнс отметил, что многие критикуют Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Американский президент Дональд Трамп понимает, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным необходимы, несмотря на разногласия. Об этом рассказал вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в беседе с Fox News.

«Многие критикуют президента за то, что он ведёт диалог с Путиным. При этом не обязательно соглашаться с решениями российского лидера, но чтобы добиться мира, нужно проявлять силу и разговаривать с людьми», — отметил Вэнс в интервью.

Он также напомнил, что главу Белого дома критиковали и за встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в первый срок.

«Можно иметь своё мнение о человеке, но почему бы не сесть за стол переговоров, не попытаться понять, как продвигать интересы Америки», — подчеркнул вице-президент.

Напомним, что 16 октября состоялся уже восьмой по счету телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, беседа была продолжительной и длилась около двух с половиной часов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше