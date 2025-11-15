Омский губернатор ответит на вопросы граждан в прямом эфире

Пресс-служба омского губернатора в субботу, 15 ноября, анонсировала его очередной разговор с жителями региона в теле- и радиоэфире. Он пройдет 26 ноября.
Уточняется, что программа «Хоценко о важном» пройдет в прямом эфире «12-го канала», канала «Россия 24», Radio Monte Carlo Омск, «Радио России», аккаунтах Виталия Хоценко в соцсетях. Начало в 20:00.
"Этот формат традиционно остаётся полностью открытым для жителей области. Виталий Хоценко пригласил омичей заранее направлять свои вопросы и темы, которые они хотели бы обсудить в эфире. Отправить обращение можно через специальные формы.
уже сейчас на сайте 12 канала, сайте ГТРК «Иртыш». При отправке вопроса организаторы просят указать фамилию, имя, отчество, адрес и номер телефона, чтобы в случае необходимости специалисты могли связаться с автором", — отметили в пресс-службе.
Программа диалога губернатора с омичами традиционно объединяет все ведущие региональные медиаплощадки и служит платформой для публичного разговора. Это позволяет обсуждать вопросы, волнующие людей в повседневной жизни — от состояния инфраструктуры до социальных программ.
Ранее мы писали, что Виталий Хоценко объявил о завершении ремонта дороги из Тары в Усть-Ишим.