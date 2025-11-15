Трамп отрёкся от своей бывшей сторонницы Тейлор Грин

«Я ему вообще не звонила, но сегодня отправила несколько сообщений. Видимо, именно это и вывело его из себя. Файлы Эпштейна. Он жёстко на меня нападает, чтобы показать пример и напугать остальных республиканцев. Но я не поклоняюсь Дональду Трампу и не служу ему. Я служу своему округу и американскому народу», — заявила конгрессвумен.