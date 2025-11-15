Трамп отрёкся от своей бывшей сторонницы Тейлор Грин

«Я отказываюсь от своей поддержки “конгрессвумен” Марджори Тейлор Грин из великого штата Джорджия. У неё не было бы ни единого шанса без моей поддержки, которую она бы и не получила!» — написал Трамп в соцсети TruthSocial.
Сама Тейлор Грин ответила, что президент напал на неё несправедливо и солгал. По её словам, глава Белого дома использует ситуацию, чтобы устрашить других республиканцев перед голосованием по раскрытию файлов Эпштейна.
«Я ему вообще не звонила, но сегодня отправила несколько сообщений. Видимо, именно это и вывело его из себя. Файлы Эпштейна. Он жёстко на меня нападает, чтобы показать пример и напугать остальных республиканцев. Но я не поклоняюсь Дональду Трампу и не служу ему. Я служу своему округу и американскому народу», — заявила конгрессвумен.
Ранее Марджори Тейлор Грин заявила о готовности назвать сообщников Джеффри Эпштейна. Конгрессвумен пообещала обнародовать имена, если получит списки от женщин, обвиняющих финансиста в преступлениях. Грин отметила, что для этого воспользуется конституционным иммунитетом, который защищает членов Конгресса от судебного преследования за высказывания в Палате представителей или Сенате.
