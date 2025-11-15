От передозировки до ракеты: появились реальные планы ликвидации Зеленского

На Западе вновь заговорили о возможном физическом устранении Владимира Зеленского. О том, что в нынешней политической обстановке его убийство вполне реально, заявил экс-офицер ВС США Билл Бапперт. Эти слова прозвучали также на фоне разворачивающегося громкого коррупционного скандала, в котором замешаны люди из ближайшего круга главы киевского режима. Политолог Александр Дудчак объяснил aif.ru, кто и каким способом готов убрать нелегитимного президента Украины.
Зеленского устранит Запад.
Устранение Зеленского в первую очередь выгодно западным странам, уверен эксперт.
«Есть много поводов, по которым Зеленского Запад мог бы заменить. Во-первых, потому что он явно вызывает раздражение, ассоциируется с множеством скандалов. Понятно дело, что последний, коррупционный, с Тимуром Миндичем, запустили не случайно. Потому что было бы странным, если бы шесть антикоррупционных органов — НАБУ, САП и другие, созданные на Украине, просто так 10 лет молчали, а тут вдруг неожиданно взяли и проснулись», — сказал Дудчак.
Во-вторых, напомнил политолог, на Западе хорошо осведомлены о том, что Зеленский для России является нелегитимным главой государства, что, конечно же, усложняет переговорный процесс по урегулированию конфликта.
«Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что переговоры-то вести можно, но задавал резонный вопрос: а юридические документы с кем подписывать? Если же Зеленского не станет, то у Запада появится возможность представить мировой общественности какого-то более-менее легитимного человека», — сказал Дудчак.
Политолог отметил, что сегодня у Лондона и Вашингтона есть противоречия по поводу того, как дальше поступить с Украиной.
«Британской стороне вполне было бы нормально, если бы боевые действия продолжались. А американцам, например, все-таки было бы интереснее конфликт заморозить, потому что продвижение российских войск — это прямые убытки для США», — сказал Дудчак.
Поэтому, сделал вывод политолог, устранение Зеленского Западом вполне вероятно.
Зеленского устранят его же соратники.
На устранение Зеленского способны пойти глава офиса президента Андрей Ермак и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*, уверен эксперт.
«У Зеленского соратники относительные. Там личной преданности нет. Пока кого-то из соратников устраивает распределение благ, они будут поддерживать главу киевского режима, но все может измениться очень быстро», — сказал Дудчак.
Политолог напомнил, что не так давно, по информации Службы внешней разведки России, в Альпах состоялась встреча представителей США и Британии с участием Ермака, Буданова* и бывшего главкома ВСУ Залужного, ныне посла Украины в Лондоне.
На встрече обсуждались перспективы замены Зеленского.
«Поэтому тот же Ермак, который понимает, что ситуация у Зеленского тяжелая, если ему гарантируют продолжение существования в том же режиме, то есть у него будет возможность обогащаться за счет грабежа остатков Украины, предаст его. Предадут Зеленского при таком раскладе и остальные», — уверен Дудчак.
Зеленского ликвидируют подпольщики.
Политолог также оценил вероятность физического устранения главы киевского режима подпольной организацией, действующей на Украине.
«Устранение Зеленского подпольщиками возможно. Но хочется надеяться, что они действуют в координации с Центром. А Центру пока нет смысла убивать Зеленского. Это тот случай, когда торопиться не надо, потому что убрать главу киевского режима и так есть кому», — сказал Дудчак в беседе с aif.ru.
Зеленский, напомнил политолог, для Запада сегодня «как чемодан без ручки».
«То есть именно для западных стран он является проблемой. И помогать им решать ее в данном случае, наверное, не стоит», — считает Дудчак.
Как устранят Зеленского.
Дудчак перечислил способы физического устранения Владимира Зеленского.
«Вариантов убрать Зеленского масса. Например, приехал он к линии боестолкновений, и в это место вдруг ракета прилетела, то есть сдал кто-то. Кстати, глава киевского режима часто выезжает в города, которые потом ВСУ сдают», — заметил Дудчак.
Также внезапная смерть может настигнуть Зеленского во время визита в одну из европейских стран — кто-то из тех, кто ненавидит главу киевского режима, достанет его там каким-то способом.
«Возможно, Зеленский уедет в Европу и там подаст в отставку из-за коррупционных скандалов. А потом исчезнет внезапно — может, отравят или сожгут, — так как для Запада без функций украинского президента он опасен, потому что слишком много знает», — сказал Дудчак.
Кроме того, Зеленский может умереть из-за передозировки наркотиков, предположил политолог: «Он ведь всем известный наркоман, занервничал, смешал не те ингредиенты — и всё».
Еще Дудчак допустил, что ликвидация главы киевского режима может быть инсценирована под заговор украинских военных-нацистов, которые устали от постоянного казнокрадства.
«Деньги поступают не туда, вот, мол, доблестные нацистские головорезы в интересах нации и взяли власть в свои руки. Ну, а там уж как кривая судьбы выведет», — подытожил Дудчак.
*Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.