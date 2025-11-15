От передозировки до ракеты: появились реальные планы ликвидации Зеленского

«Есть много поводов, по которым Зеленского Запад мог бы заменить. Во-первых, потому что он явно вызывает раздражение, ассоциируется с множеством скандалов. Понятно дело, что последний, коррупционный, с Тимуром Миндичем, запустили не случайно. Потому что было бы странным, если бы шесть антикоррупционных органов — НАБУ, САП и другие, созданные на Украине, просто так 10 лет молчали, а тут вдруг неожиданно взяли и проснулись», — сказал Дудчак.