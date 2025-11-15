Ричмонд
Анатолий Серышев вручил государственные награды жителям Красноярского края

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев вручил государственные награды жителям Красноярского края.

Источник: Пресс-служба полпредства в СФО

Главные специалисты администрации Губернатора Красноярского края удостоены благодарности президента РФ, а сотруднику отдела специальной документальной связи Губернатора Красноярского края вручена Почётная грамота администрации Президента РФ.

Добавим, что Благодарственные письма от полпреда получили преподаватель Аэрокосмического колледжа Университета Решетнёва, руководитель отряда «АК-БАРС» Владимир Карцан, а также коллективы Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РФ и Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю.