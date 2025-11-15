Ричмонд
Конгрессвумен Грин ответила Трампу на его нападки

Марджори Грин заявила, что продолжает молиться за успех администрации лидера США.

Источник: Аргументы и факты

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин ответила американскому лидеру Дональду Трампу, который назвал ее сумасшедшей.

«Я поддерживала президента Трампа, тратя слишком много своего драгоценного времени и собственные деньги, и боролась за него еще упорнее, даже когда почти все остальные республиканцы отвернулись и осудили его», — указала Марджори Грин в соцсети.

Она связала нападки Дональда Трампа с предстоящим голосованием по обнародованию файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. При этом политик подчеркнула, что продолжает молиться за успех администрации лидера США.

Отметим, ранее Дональд Трамп заявил, что не поддержит свою бывшую сторонницу Марджори Грин на выборах. Он назвал ее «разглагольствующей сумасшедшей» в ответ на критику его политики.

Ранее Марджори Грин заявила, что сотрудники администрации экс-президента США Джо Байдена предали интересы американского народа.

