Президент Трамп заявил, что не поддержит Тейлор Грин на выборах

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил об отказе в поддержке своей бывшей сторонницы конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, назвав её «разглагольствующей сумасшедшей» из-за её критических высказываний в адрес его политического курса.
«Я больше не поддерживаю “представителя Конгресса” Марджори Тейлор Грин от замечательного штата Джорджия», — заявил лидер США в социальной сети TruthSocial.
Трамп также дал республиканке Тейлор Грин прозвище — «разглагольствующая сумасшедшая».
По словам Трампа, причиной разлада послужила отправка конгрессвумен результатов опроса, показывающего ее крайне низкий рейтинг — всего 12% в случае выдвижения на должности сенатора или губернатора штата Джорджия.
«У нее не было бы ни единого шанса (без моей поддержки, которую она бы и не получила!). Она многим говорила, что расстроена тем, что я больше не отвечаю на ее звонки», — написал Трамп.
Ранее портал Notus, ссылаясь на свои источники, сообщал о планах Грин участвовать в президентских выборах 2028 года, так как она позиционирует себя как истинного представителя движения MAGA, инициированного Трампом. Однако сама конгрессвумен опровергает эту информацию.